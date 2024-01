Dupla é presa com armas de fogo e porções de maconha

Policiais militares de Mirassol d’Oeste-MT prenderam dois jovens, de 19 e 21 anos, pelos crimes de porte ilegal de arma e tráfico ilícito de drogas, no final da noite da última segunda-feira (08). Com a dupla, a PM apreendeu três armas de fogo de uma facção criminosa e mais de 80 porções de substância análoga a maconha.

Por volta de 23h, a equipe do 17º Batalhão recebeu denúncias anônimas sobre um homem armado, em um veículo Golf preto. Em diligências, os militares encontraram o carro e se aproximaram para abordagem, momento em que o suspeito iniciou fuga em alta velocidade, causando riscos para as pessoas que transitavam nas ruas.

Após breve acompanhamento, os policiais abordaram o automóvel no bairro Morumbi. Em checagem aos documentos do suspeito, foi identificado um mandado de prisão contra ele, expedido pela comarca de Mirassol d’Oeste, por homicídio. Além disso, dentro do carro foi localizado um revólver calibre .38 com seis munições.

Questionado, o suspeito disse que havia mais armas guardadas na residência de seu comparsa e que os objetos seriam utilizados para cometimento de crimes contra membros de uma facção criminosa rival, na cidade.

Os policiais se deslocaram ao endereço indicado e se depararam com um segundo suspeito, que foi detido. Em buscas pela casa, encontraram mais duas armas de fogo, sendo uma pistola calibre .380 e uma submetralhadora de calibre .9mm, além de munições para o armamento.

Ainda pela casa, os militares encontraram 81 porções e meio tabletes de substância análoga a maconha. O material estava guardado em uma geladeira.

Os dois suspeitos receberam voz de prisão em flagrante e foram conduzidos à Delegacia da cidade para registro da ocorrência e demais providências.