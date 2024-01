Em blitz da Lei Seca, 13 motoristas são presos dirigindo embriagados e 54 veículos apreendidos

A Operação Lei Seca, realizada de forma simultânea em dois pontos de Cuiabá, terminou com 13 motoristas presos em flagrante por dirigirem embriagados, na madrugada deste sábado (20.01). Também houve uma prisão por crime de desobediência.

As abordagens ocorreram em dois trechos da Avenida Archimedes Pereira Lima, nos bairros Jardim Itália e Santa Cruz.

Ao todo, foram confeccionados 81 Autos de Infração de Trânsito (AIT), sendo 29 por condução de veículo sob efeito de álcool, 11 por recusar a fazer o teste de alcoolemia, 24 por conduzir o veículo sem registro ou não licenciado, 11 por conduzir sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e 6 por infrações diversas.

Os agentes de fiscalização submeteram 164 pessoas ao teste de alcoolemia. Também foram fiscalizados 162 veículos, sendo 61 autuados e 54 removidos (42 carros e 12 motocicletas).

A Operação Lei Seca, feita pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT), ocorre sob a coordenadoria do Gabinete de Gestão Integrada (GGI), com as equipes do Batalhão de Trânsito (BPMTran), Polícia Militar, Delegacia de Trânsito (Deletran) da Polícia Judiciária Civil, Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Corpo de Bombeiros (CBM-MT), Polícia Penal, Sistema Socioeducativo e Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob).