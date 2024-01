Em blitz da Lei Seca, 30 motoristas são autuados por veículos com documentação irregular

A Operação Lei Seca, realizada na Avenida Frei Coimbra, no bairro Jardim Ouro Branco, em Várzea Grande, no último domingo (28), resultou em 47 autuações de veículos e 79 multas contra condutores, sendo que a maioria dos motoristas foi multado por conduzir veículo sem registro ou não licenciado pelo Departamento de Trânsito (Detran); 11 motoristas presos por embriaguez ao volante e 48 veículos removidos.

Conforme relatório do Gabinete de Gestão Integrada (GGI), órgão da Secretaria de Segurança Pública (Sesp) que coordena a Lei Seca, também foram aplicados 149 testes de alcoolemia foram realizados, 147 veículos fiscalizados e 47 autuados.

Das multas aplicadas, foram 30 contra condutores flagrados com veículo sem registro ou não licenciado. Os agentes também confeccionaram 18 autos de infração contra motoristas que dirigiam sob efeito de álcool, 16 contra aqueles identificados sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e dois em desfavor de motoristas que se negaram a realizar o teste de alcoolemia. Outras 13 multas aplicadas foram por infrações diversas.

A Operação contou com as equipes do Batalhão de Trânsito (BPMTran), Polícia Militar, Delegacia de Trânsito (Deletran) da Polícia Judiciária Civil, Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros (CBM-MT), Polícia Penal, Sistema Socioeducativo e Polícia Rodoviária Federal.