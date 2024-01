Em Rondonópolis, obra de revitalização do Parque das Águas foi entregue durante evento festivo

Foi realizado neste domingo (31/12), véspera de Ano Novo, um grande evento para a entrega da reforma e revitalização do Parque das Águas, em Rondonópolis, que agora possui espelhos d’água, pista de caminhada ampliada e novas quadras poliesportivas. O projeto contemplou também a modernização da iluminação e a urbanização do Cais do Rio Vermelho.

A celebração contou com a presença do senador Wellington Fagundes (PL-MT), que destinou uma emenda individual no valor de quase R$ 5 milhões para a obra do parque. “Estou muito feliz de poder contribuir para a revitalização desse espaço de lazer e convivência para toda a família, que contribui para melhorar a qualidade de vida da nossa população”, afirmou o senador.

Na ocasião, Wellington ressaltou ainda sua preocupação com a preservação do rio Vermelho, principal afluente do Pantanal. “Temos que preservar o meio ambiente também aqui no encontro das águas, onde o córrego Arareau deságua no rio Vermelho. Precisamos cuidar do local, além da importância para a natureza, tenho muito apreço por este rio que corta minha cidade de Rondonópolis. Minha mãe, assim como muitas mulheres, lavaram roupas aqui”, lembrou.

O prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio, comemorou a inauguração e destacou a importância do local para a cidade. “O Parque das Águas é um espaço que promove a integração social e a qualidade de vida. É uma obra muito importante para Rondonópolis. Como disse o senador Wellington, é preciso união para que possamos estar sempre em desenvolvimento. Precisamos ter essa vontade de ver a nossa cidade crescer, para fazer a nossa cidade ficar cada vez melhor”, afirmou.

Também estiveram na inauguração outras autoridades, como o vereador Reginaldo Santos, o vice-prefeito Ailton do Carmo, o diretor da Sanear, Paulo José, entre outros. O evento foi animado por apresentações musicais e culturais, e teve a presença de muitos moradores, que aproveitaram para comemorar a chegada de 2024.