Entregador de 31 anos morre após perder o controle da motocicleta e bater em árvore

Um grave acidente foi registrado na tarde deste sábado (13), na avenida Ismael José do Nascimento, próximo ao bairro Monte Líbano, em Tangará da Serra-MT. Everton Henrique, de 31 anos, morreu após perder o controle da motocicleta e bater em uma árvore.

Segundo informações apuradas pela equipe da TV Vale, o motociclista que é entregador seguia na rua Um, sentido ao bairro, no momento em perdeu o controle do veículo, bateu no meio-fio e colidiu contra a árvore.

Uma equipe básica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas devido a gravidade do estado da vítima uma equipe avançada também foi utilizada para socorrer o homem.

O motociclista chegou a ser entubado na ambulância e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, mas morreu horas depois.