Envolvido em latrocínio de padre em 2016 é morto a tiros em Rondonópolis

Um homem identificado como David Miquéias Mendes dos Santos, 24 anos, morreu após ser atingido por cerca de sete disparos de arma de fogo, em frente a uma igreja, na rua das Araras, no Parque Universitário, na madrugada desta quinta-feira (25), em Rondonópolis-MT. Ele fazia uso de tornozeleira eletrônica.

Conforme informações da polícia, David respondia por participação no crime de latrocínio do padre João Paulo Nolli, de 35 anos, que morreu após ser estrangulado em outubro de 2016. Além do latrocínio, tinha passagens por tráfico de drogas e outros crimes.

Ainda conforme informações, David estava na rua das Araras quando foi surpreendido por dois indivíduos em uma moto que se aproximaram a fizeram vários disparos de arma de fogo. A perícia informou que os tiros acertaram a cabeça, costas, abdômen e outras partes do corpo de David.

Após o crime, os suspeitos fugiram.

A equipe do SAMU foi acionada e constatou a morte de David. A Polícia Militar isolou o local do crime.

A Polícia Civil e Politec também compareceram na ocorrência.

O caso é investigado.