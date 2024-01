Estelionatário é preso após aplicar golpe do falso pix na compra de ar-condicionado

Um homem suspeito de aplicar o golpe do falso pix em um estabelecimento comercial foi preso em flagrante pela Polícia Civil, na quinta-feira (25), logo após a equipe da Delegacia de Sorriso ser acionada do crime. O suspeito foi flagrado em poder de um ar-condicionado adquirido por meio do golpe e foi autuado em flagrante por estelionato eletrônico.

Segundo as investigações, uma pessoa entrou em contato com a loja, por meio de mensagem de celular, solicitando a compra de um aparelho de ar-condicionado e realizou o pagamento com uma transferência pix falsa.

O suspeito dispensou a entrega da loja e disse que um terceiro iria buscar o produto. Somente após a entrega do ar-condicionado, os responsáveis pela loja descobriram que haviam caído em um golpe.

Assim que foram comunicados dos fatos, os policiais civis da Delegacia de Sorriso foram até a loja e descobriram o endereço em que seria entregue o objeto. Em diligências no local, os policiais localizaram o aparelho de ar-condicionado e realizaram a prisão em flagrante de um dos envolvidos no golpe.

O suspeito, que possui passagens criminais anteriores, foi conduzido à Delegacia de Sorriso, onde após ser interrogado pelo delegado Paulo Brambila foi autuado em flagrante por estelionato qualificado por meio eletrônico.