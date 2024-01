Ex-funcionário que furtou móveis e eletrodomésticos de loja para mobiliar casa é preso pela Polícia Civil

O ex-funcionário de uma loja de eletrodomésticos foi preso em flagrante pela equipe da Delegacia de Sapezal, com aparelhos celulares e outros produtos eletroeletrônicos e móveis que foram furtados do depósito da empresa.

A Polícia Civil recebeu uma denúncia que um funcionário estava furtando produtos do estoque da rede de lojas e um dos aparelhos celulares foi vendido pela internet. Em diligências na quarta-feira (10), a equipe da delegacia flagrou o funcionário saindo da loja com um aparelho na caixa, um modelo Iphone 12, que já estava com registro de furto.

Além do Iphone 12, com ele os policiais encontraram mais três celulares (dois Iphones e um Samsung) em uma mochila. Em entrevista, o suspeito disse que com sua esposa havia mais outro aparelho, do modelo Iphone 14.

Conforme a apuração, o ex-funcionário, de 22 anos, mobiliou a residência com produtos furtados da loja. Na casa, ele confessou que estavam diversos aparelhos e móveis, entre eles uma TV de 55 polegadas modelo Samsung; caixa de som, batedeira, ventilador, churrasqueira elétrica, liquidificador, espremedor, secador de cabelo, um armário de cozinha, geladeira da marca Eletroclux e uma cama box de casal.

O suspeito confessou também que outro celular Iphone 12 foi vendido via rede social, pelo valor de R$ 1.000,00, e recebeu o pagamento via transferência bancária no dia 21 de dezembro.

Os produtos foram apreendidos e encaminhados à delegacia. O suspeito foi autuado pelos crimes de furto qualificado.