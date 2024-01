Família tem casa invadida e roubada no Cidade Salmen; veículos são abandonados por bandidos

Uma família teve a casa invadida e roubada, na noite desta quarta-feira (10), no bairro Cidade Salmen, em Rondonópolis-MT. Os suspeitos fugiram levando os dois carros da família. Os veículos foram localizados pela Polícia Militar (PM) abandonados no bairro Verde Teto e na Rodovia do Peixe.

As vítimas relataram para a PM, que foram abordadas por dois indivíduos que estavam portando uma arma de fogo. Eles renderam toda a família, levando celulares, aparelhos eletrônicos e os dois carros.

As vítimas informaram ainda que os autores do roubo estavam com os rostos cobertos, possuem estatura mediana, magros, de cor negra, um deles usava bigode e tinha tatuagens em um dos braços.

Relataram ainda que durante o roubo, um dos indivíduo efetuou um disparo na porta de um dos quartos.

Momentos após o crime, a PM encontrou o carro Fiat Toro abandonado com a chave na ignição no bairro Vila Verde. Os policiais também encontraram 3 aparelhos celulares e uma munição calibre 38 intacta.

O carro Fiat Fastback foi encontrado abandonado na Rodovia do Peixe.

Os suspeitos ainda não foram localizados e o caso é investigado.