‘Faturam bilhões e não pagam nada’, diz ministro ao defender regulação de plataformas digitais

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, defendeu nesta sexta-feira (26) regras brasileiras para as grandes plataformas digitais, conhecidas como big techs. Ele defendeu a regulamentação do ambiente da internet para evitar a difusão de notícias falsas — fake news —, além da responsabilização e a taxação dessas empresas estrangeiras. “Consomem um percentual altíssimo do tráfego de dados das redes do país, faturam bilhões e não pagam nada”, afirmou.

“O debate sobre as fake news não pode esfriar. Alguns países estão avançando na regulamentação do ambiente digital, e acredito que o Brasil também precisa avançar. O governo designou a Secretaria de Comunicação para atuar diretamente neste tema. Do nosso lado, estamos buscando soluções no aspecto regulatório, de responsabilização e de taxação dessas grandes plataformas”, disse o ministro. As declarações foram feitas em entrevista a uma revista semanal.

Juscelino Filho abordou os principais objetivos do Ministério das Comunicações durante o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “A nossa principal missão é levar internet banda larga para todas as escolas públicas do nosso país até 2026. É o nosso maior desafio. Estamos falando de mais de 138 mil escolas — claro que algumas delas já têm internet banda larga, mas não é um número significativo”, afirmou.

O político também se manifestou contra a privatização dos Correios, que ele chegou a defender quando foi deputado federal. “Depois que fui buscar conhecer mais a fundo o papel da empresa e o que ela pode fazer pela população brasileira, não tenho dúvida nenhuma de que ela tem um papel importantíssimo. Tanto do ponto de vista estratégico como de políticas públicas, podemos usar a capilaridade dos Correios presente em todos os municípios”, disse.