Fiscalização da Lei Seca prende 16 motoristas e remove 85 veículos na madrugada deste sábado (13)

Dezesseis motoristas foram presos por embriaguez ao volante e 85 veículos foram removidos durante três ações da Operação Lei Seca, realizadas, simultaneamente, na madrugada deste sábado (13), em Cuiabá-MT.

Dois pontos de fiscalizações ocorreram na Avenida da Torres, no bairro Recanto dos Pássaros, e um foi realizado na Avenida Carmindo de Campos, no Grande Terceiro.

Ao todo, 307 veículos foram fiscalizados e 310 motoristas fizeram o teste de alcoolemia, sendo 163 nos dois pontos de abordagem na Avenida das Torres, nos dois sentidos da pista, e 147 na Avenida Carmindo de Campos.

As operações, que começaram por volta a 1h, se estenderam até as 4h da manhã.

Ao final, 85 veículos foram removidos, entre carros e motocicletas, e 115 autuações foram emitidas por irregularidades identificadas na documentação dos condutores e dos veículos.

Entre as irregularidades estão dirigir sem carteira de habilitação (CNH), sem registro veicular, sem licenciamento e falta de manutenção e condições de segurança do veículo.

As prisões por embriaguez foram efetuadas de acordo com o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Esse artigo estabelece que condutores que estiverem com a capacidade psicomotora afetada em razão do álcool estão sujeitos a pena de detenção de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de ter permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor.

A Operação Lei Seca é realizada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT), sob a coordenadoria do Gabinete de Gestão Integrada (GGI), com as equipes do Batalhão de Trânsito (BPMTran), Polícia Militar, Delegacia de Trânsito (Deletran) da Polícia Judiciária Civil, Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros (CBM-MT), Polícia Penal, Sistema Socioeducativo, Polícia Rodoviária Federal e Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob).