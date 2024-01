Foragida da Justiça é presa pela PM durante tentativa de furto de veículo

Policiais militares do 10º Batalhão prenderam uma foragida da Justiça de Mato Grosso, de 24 anos, durante flagrante de uma tentativa de furto de um veículo, em Cuiabá-MT. Um homem de 26 anos também foi preso na mesma ocorrência, no final da tarde desta segunda-feira (01).

A equipe do Grupo de Apoio (GAP) do 10º BPM recebeu denúncias sobre suspeitos em um veículo Corolla preto que estariam tentando furtar outros carros, nas proximidades de uma pizzaria, no bairro Alvorada.

Ao receberem a denúncia, os militares iniciaram as buscas pelo veículo e encontraram o Corolla no estacionamento do Parque das Águas. Ao se aproximarem para abordagem, os policiais flagraram um suspeito tentando arrombar as portas de uma caminhonete S10 com uma chave de fenda e deram voz de prisão em flagrante ao homem.

A suspeita, que estava dentro do Corolla, também foi abordada pelos policiais. Na checagem de suas documentações, foi identificado um mandado de prisão em aberto, expedido pela comarca de Nobres, onde a mulher foi alvo de uma operação por crimes de receptação.

Diante da situação, os dois suspeitos foram encaminhados para a Central de Flagrantes de Cuiabá para registro da ocorrência e demais providências. A proprietária da caminhonete foi informada sobre a tentativa de furto e fez a recuperação do veículo.