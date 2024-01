Foragido da Justiça não aceitava fim de relacionamento e sequestrou ex-esposa grávida de sete meses

A Polícia Militar segue em busca do foragido da Penitenciária Central do Estado (PCE), Nedenir de Sousa Gama. O homem é procurado por um caso de ameaça, sequestro e homicídio tentado registrado na manhã desta quinta-feira (04) em Rondonópolis-MT.

Segundo informações do major da Polícia Militar, Richard Barrios, a vítima do sequestro está grávida de sete meses. “Ele teria ido até uma residência atrás dela. Inclusive é uma mulher com quem ele tem filhos e está grávida de sete meses, também de um filho dele. Com o uso de arma de fogo e ameaça, ele fez cárcere da mulher e do filho mais velho, que não é dele”, explica.

A vítima disse aos policiais que o homem não aceitava o fim do relacionamento. “Ela me relatou que várias vezes ele perguntava por que ela tinha arrumado outro namorado. Ele não aceitava o fim do relacionamento e chegou a perguntar se ela queria tomar o tiro na mão ou no pé”, disse o major da PM.

O homem chegou a usar a ex-esposa como escudo após a chegada da polícia e disse para a vítima que não iria se entregar vivo. “Ele colocou a arma na cabeça dela e disse que estava disposto a tudo. Ele é um cidadão perigoso”, afirma.

Nedenir de Sousa Gama tem uma extensa ficha criminal e possui passagens por associação para tráfico, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, corrupção de menores, roubo, quadrilha, desobediência e fuga.

Após liberar as vítimas, ele fugiu para uma área de mata. Para auxiliar nas buscas pelo foragido, equipes do BOPE foram acionadas.