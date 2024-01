Foragido que matou ex-mulher e o companheiro dela é preso pela PC em Guiratinga

Policiais da Gerência de Polinter e Capturas e da Delegacia de Guiratinga cumpriram nesta terça-feira (30) o mandado de prisão de um foragido da justiça do Amazonas, procurado há dois anos por um duplo homicídio naquele estado. O criminoso foi localizado na zona rural de Guiratinga.

A Delegacia de Boca do Acre pediu apoio à Polinter para identificar a localização de um foragido do Amazonas, que responde por um duplo homicídio e uma tentativa de homicídio ocorridos há quase dois anos na cidade localizada no sul do estado amazônico.

Após as informações sobre o crime, a equipe de capturas da Polinter iniciou uma busca de campo e com o serviço de inteligência localizou o foragido em uma fazenda no município de Guiratinga, na região sul do estado. A Polinter fez contato com a delegacia do município e uma equipe de investigação localizou a fazenda, a 50 quilômetros da cidade.

Homicídios

José Valentino da Silva, 71 anos, conhecido como ‘Zé Comodoro’ assassinou sua ex-mulher, Maria José Aristides da Silva, e o companheiro dela, Sebastião Daud Pereira. Além das duas mortes, ele ainda atirou contra uma adolescente de 15 anos, filha da mulher assassinada.

Conforme a investigação da Delegacia de Boca do Acre, o crime foi motivado por disputa de bens e pelo investigado não aceitar o fim do casamento. Devido à disputa pela partilha de bens, no dia 08 de fevereiro de 2022, ele foi armado à casa da ex-mulher e atirou contra as três vítimas que estavam no local.

A adolescente foi atingida na cabeça, mas sobreviveu e identificou o autor dos crimes, que permaneceu foragido por quase dois anos.

De acordo com o delegado Gustavo Kalil, da 61a Delegacia Interativa de Boca do Acre, O crime repercutiu no município e a população cobrava pela prisão do autor. “Durante os trabalhos investigativos, soubemos que ele estava em Mato Grosso e pedimos apoio da Polinter do estado para efetuar a captura dele. Agradeço o apoio da equipe policial, representada pela delegada Sílvia Pauluzi de Siqueira, que não mediu esforços para nos ajudar na captura deste indivíduo. Pudemos dar uma resposta à sociedade de Boca do Acre, solucionando esse crime que chocou a cidade”, disse o delegado da Polícia Civil do Amazonas.

O autor dos homicídios será apresentado em audiência de custódia e aguardará na Penitenciária de Rondonópolis decisão judicial para recambiamento ao Amazonas.