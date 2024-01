Força tarefa segue em busca de assassino de policial militar em Pedra Preta

Uma força-tarefa segue montada em busca do assassino do policial militar Djalma Aparecido de Jesus, brutalmente assassinado na noite desta segunda-feira (23) na região central de Pedra Preta-MT. De acordo com o major PM Richard Pereira, a investigação segue sob sigilo para não atrapalhar as diligências.

Ainda segundo ele, equipes do Bope, Rotam, Força Tática, guarnições do 5º BPM de Rondonópolis e do 15º BPM de Alto Araguaia estão empenhados na busca.

Um comunicado feito pelo comandante-geral da PM, Coronel Alexandre Mendes, afirmou que desde os primeiros instantes após o crime foi feita mobilização de todos os meios possíveis para uma pronta resposta da polícia.

O sepultamento do sargento está marcado para às 17h desta terça-feira (23).