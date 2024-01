Força Tática apreende 161 tabletes de maconha, sete quilos de cocaína e 245 porções de skank

Uma ação integrada entre policiais militares da Força Tática, Batalhão de Operações Especiais (Bope) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na noite desta segunda-feira (22.01), 161 tabletes de maconha, sete quilos de cocaína e 245 porções de skank, em Cuiabá. Na ação, um homem de 28 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

De acordo com boletim de ocorrência, por meio de compartilhamento de informações entre as unidades especializadas, uma equipe da Força Tática flagrou o suspeito saindo correndo de um veículo Gol com uma sacola em mãos, até um terreno baldio.

Os militares realizaram o acompanhamento do suspeito e apreenderam seis tabletes de maconha, diversas porções de cocaína e vários cadernos com anotações de comercialização de drogas. À PM, o homem afirmou ter mais entorpencentes. Ele levou os policiais até um terreno às margens do contorno leste, onde foram localizados 155 tabletes de maconha.

O suspeito ainda repassou um segundo endereço, sendo um apartamento localizado no bairro Boa Esperança. Durante buscas no imóvel, os militares encontraram diversas balanças de precisão, porções de cocaína, skank e materiais para embalagem e comercialização das drogas.

Diante dos fatos, o homem foi encaminhado à delegacia para registro do boletim de ocorrência e demais providências que o caso requer.