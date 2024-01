Força Tática prende dois homens e apreende adolescente com 70 porções de drogas

Policiais militares da Força Tática do 14º Comando Regional prenderam dois homens, de 19 e 24 anos, e apreenderam um adolescente, de 16 anos, por associação para tráfico de drogas, na noite do último sábado (13), em Nova Mutum-MT. Com os suspeitos, foram apreendidas porções de substâncias análogas a maconha e cocaína.

Durante patrulhamento pelo bairro Arara Azul, a equipe da Força Tática abordou um homem que tentou fugir a pé ao visualizar as viaturas policiais. Durante a fuga, o suspeito entrou em uma casa e tentou dificultar a entrada dos militares, sendo detido em seguida.

Na revista pessoal ao homem, foram localizadas porções de cocaína. Questionado, o suspeito disse que vendia as drogas na cidade e que tinha mais entorpecentes guardados em seu quarto.

No local indicado, os militares encontraram os outros dois suspeitos escondidos. Na busca realizada no cômodo, foram encontrados o restante dos entorpecentes, prontos para venda, e materiais para armazenamento, balança de precisão e caderno de anotações.

Diante do flagrante, os suspeitos foram conduzidos até a Delegacia de Nova Mutum, com o material apreendido, para registro da ocorrência e demais providências que o caso requer.