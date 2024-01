O governador Mauro Mendes parabenizou a Polícia Militar, nesta segunda-feira (22), pela rapidez na prisão de 14 criminosos envolvidos no roubo de uma concessionária de carros em Tangará da Serra, na tarde de ontem (21).

Ao todo, nove veículos foram furtados. Em menos de 2 horas de ação integrada das forças de segurança e perseguição pela região, os assaltantes foram detidos.

“A polícia entrou em ação de maneira imediata e em cooperação com todas as forças de segurança da região de Tangará e Nova Mutum. Parabéns à Polícia Militar do Estado por essa ação espetacular, rápida e efetiva para dar mais segurança em Mato Grosso”, afirmou o governador.

Na ação conjunta, os criminosos e veículos foram localizados nas cidades de Tangará da Serra, Nova Olímpia e Jangada.

Ao lado do secretário de Estado de Segurança Pública, César Roveri, Mauro garantiu que a política de tolerância zero continuará ocorrendo em prol da população.

“Vamos continuar atuando para combater esses criminosos que insistem em praticar crimes aqui no nosso Estado. Ações céleres e eficientes como essa são cruciais para promover a segurança e o bem-estar da comunidade”, finalizou.

Investimento histórico

A Polícia Militar de Mato Grosso recebeu R$ 118 milhões em investimentos do Governo do Estado em 2023, e uma das principais ações foi a troca de 100% das armas de fogo por pistolas Glock, as mais modernas do mercado.

Ainda no ano passado, 35 automóveis e 127 motocicletas foram entregues, além de equipamentos de proteção individuais, artefatos e munições não letais.

O Governo do Estado também entregou, em 2023, a nova sede do 13º Batalhão de PM, situado em Lucas do Rio Verde, e está investindo na construção ou reforma de Batalhões e Comandos Regionais nos municípios de Vila Bela, Sinop, São José do Rio Claro, Primavera do Leste e Cuiabá.