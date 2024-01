Governador se reúne com presidente do Ibama em busca de solução para o Portão do Inferno

Em reunião com o presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Rodrigo Agostinho, o governador Mauro Mendes tratou sobre a questão do Portão do Inferno e a renovação do termo que delega a competência para gerir a MT 251. O encontro ocorreu na manhã desta quinta-feira (25), em Brasília.

Durante a reunião, o governador destacou que o objetivo é encontrar uma “boa solução”, envolvendo o trecho do Portão do Inferno e a MT-251, que liga Cuiabá a Chapada do Guimarães.

“Viemos até a sede do Ibama para tratar sobre o licenciamento da MT-251. O processo está sendo analisado e devemos ter uma resposta nas próximas semanas. Estamos trabalhando por uma solução boa e rápida no Portão do Inferno para a população e para o meio ambiente, mas também queremos implementar mecanismos que garantam um melhor fluxo entre Cuiabá e Chapada”, afirmou Mauro Mendes.

A liberação do Ibama é necessária para que a Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema) fique responsável pela concessão de licenças em caso de duplicação da estrada.

O presidente do Ibama assegurou o comprometimento da instituição em analisar cuidadosamente a solicitação do governador Mauro Mendes para garantir uma gestão equilibrada entre melhoria de infraestrutura e preservação ambiental.

“O Ibama vai analisar com muita atenção esse pedido. Nós temos toda a intenção do mundo de resolver esse problema. Vamos trabalhar em conjunto com as equipes do governo do Governo de Mato Grosso para que possamos equacionar e dar uma solução para esse problema”, garantiu.

Também estiveram presentes na reunião com o Ibama o senador Wellington Fagundes, o deputado estadual Carlos Avalone, e os secretários de Estado Fábio Garcia (Casa Civil), Mauren Lazzaretti (Meio Ambiente) e Grasi Bugalho (Assistência Social).

Interdição

O trecho do Portão do Inferno, na MT-251, registrou dois deslizamentos em menos de 24 horas no início de dezembro do ano passado. Parte das rochas caiu na pista. No fim daquele mês, outro deslizamento ocorreu.

O Governo de Mato Grosso publicou uma portaria, em 13 de dezembro, para interditar o tráfego de veículos pesados na região para evitar maiores riscos. A Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística (Sinfra) iniciou a instalação de telas de contenção para prevenir novos deslizamentos. Desde então, o trânsito no local fica interditado de segunda a sexta das 9 às 11 horas para as obras e, em seguida, liberado em meia pista.