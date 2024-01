O Governo de Mato Grosso lamenta a morte do pai do deputado federal José Medeiros (PL-MT), Severino Medeiros Sobrinho, aos 78 anos, ocorrida na madrugada desta quarta-feira (03). Severino faleceu em Rondonópolis, em decorrência de complicações de uma leucemia e insuficiência renal.

“Eu e minha esposa Virginia lamentamos muito e nos solidarizamos com a família. Pedimos que Deus dê forças à família e esperamos que possam encontrar conforto nesse momento tão difícil”, expressou o governador.

O secretário-chefe da Casa Civil, Fábio Garcia, também expressou pesar pela morte do “Seo Biró”, como era conhecido o pai do deputado. “Meus sentimentos aos familiares e amigos do senhor Severino. Recebi a notícia com pesar e desejo que Deus conforte toda família neste momento de dor”, disse.

Severino Medeiros deixa esposa, quatro filhos, oito netos e uma bisneta. O velório está ocorrendo na Capela 1 do Cemitério Santa Cruz, em Rondonópolis.