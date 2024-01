Grávida morre em hospital após acidente entre carro e moto; condutor do carro fugiu do local

Uma jovem identificada como Thais dos Santos Pontes, de 26 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (22), no Hospital Regional de Sorriso, após se envolver em um acidente de trânsito em Sinop, no último domingo (21). Ela estava grávida.

O acidente de trânsito ocorreu no cruzamento entre a rua Elisa Bortolozo e a rua Maravilha, no bairro Jardim Veneza. Segundo informações da Polícia Militar, a jovem estava na garupa de uma Honda CG conduzida por um homem. A moto foi atingida por um Volkswagen Gol.

Com o impacto, os ocupantes da moto foram arremessados e socorridos pelo Corpo de Bombeiros. O condutor da moto atendido com uma possível fratura na perna. Thais perdeu o bebê e chegou a ser levada ao hospital de Sorriso, mas morreu na unidade de saúde.

O condutor do carro, um homem de 64 anos, fugiu do local do acidente, mas foi localizado pela Polícia Militar e encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil. Questionado, ele disse que estava há pouco tempo na cidade e estava usando o GPS para ir ao trabalho quando se envolveu no acidente. Ele também disse que foi orientado a deixar o local para não se agredido.

O corpo da jovem que estava grávida foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil investiga o caso.