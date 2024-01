Homem de 26 anos é preso por estupro de adolescente de 13 anos em Primavera do Leste

Policiais da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Primavera do Leste prenderam nesta quinta-feira (11) um homem de 26 anos pelo estupro de uma adolescente de 13 anos. O homem é cunhado da vítima. Além do crime sexual, ele ainda ameaçou a mãe da menor caso ela o denunciasse.

A unidade policial instaurou o inquérito pelos crimes de ameaça e estupro de vulnerável na segunda-feira, após ser comunicada sobre os crimes pela mãe da vítima e representou pela prisão preventiva do autor.

Ouvida na delegacia especializada, a adolescente relatou que a irmã e o cunhado foram morar na mesma residência no ano passado quando ela ainda tinha 12 anos e, desde então, ele iniciou os abusos e se aproveitava quando a família estava dormindo para praticar os atos. Ao notar o comportamento do genro em relação à filha menor, a mãe da vítima pediu que ele se mudasse da casa.

Posteriormente, ao ser questionado pela mãe da menor sobre os abusos, após levar a filha para fazer exames, o investigado negou que tivesse mantido relação sexual com a adolescente.

Em mensagens encaminhadas à menor, o autor do estupro ameaçou a garota, caso ela procurasse a polícia, dizendo que pertenceria a uma facção criminosa.

Nesta quinta-feira, a equipe da DEDM localizou o investigado em um lava jato da cidade, onde foi cumprido o mandado de prisão. Ele foi encaminhado à delegacia, onde será interrogado pelo delegado Rodolpho Bandeira.

As diligências contaram com apoio de equipes da Delegacia Municipal e Derf de Primavera do Leste.