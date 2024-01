O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado na tarde desta segunda-feira (22) para socorrer uma vítima de atropelamento no Residencial Acácias, em Rondonópolis-MT. Um homem de 49 anos foi atropelado por um carro conduzido pelo cunhado.

O suspeito fugiu do local. A vítima foi encaminhada ao Hospital Regional com fortes dores e trauma no abdômen.