Homem é assassinado com vários tiros e funcionária fica ferida em restaurante

Um homem identificado como Renato Pachuri da Silva, 34 anos, morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo, na madrugada deste sábado (20), em um restaurante, em Pontes e Lacerda-MT. Uma funcionária, 22 anos, que trabalha no estabelecimento também foi atingida e ficou ferida. Câmeras de segurança do local gravaram o crime.

As imagens mostram o suspeito chegando e atirando em Renato que estava sentado em uma mesa perto da rua. Na sequência, a vítima cai no chão. Vários clientes presenciaram o momento do crime. Depois dos disparos, o suspeito foge.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito estava com um comparsa que ficou aguardando em uma moto perto da esquina na rua Virgínia Azambuja.

Renato foi atingido na região dos braços e tórax. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Um dos tiros atingiu a perna de uma funcionária do restaurante que também foi levada ao Hospital pelos colegas.

Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Politec compareceram na ocorrência.