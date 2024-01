Homem é preso após agredir ex-esposa com paulada na cabeça

Um homem suspeito de agredir a ex-esposa com uma paulada na cabeça foi preso em flagrante pela Polícia Civil, na manhã desta quarta-feira (24), em ação da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança e Idoso de Cáceres.

A prisão integra as ações da Operação Hera deflagrada com foco no combate aos crimes de violência doméstica e familiar em Cáceres.

As investigações começaram logo pela manhã, após a vítima, de 37 anos, procurar a 1ª Delegacia de Polícia de Cáceres para comunicar a agressão praticada pelo ex-marido, também de 37 anos, com que conviveu por mais de 20 anos e teve dois filhos.

A vítima relatou que o suspeito faz uso de drogas e bebidas alcoólicas, ocasião em que ficava muito agressivo, o que seria o motivo da separação do casal.

Na noite de terça-feira, a vítima estava sentada em um campo de futebol, próximo à casa onde mora, quando o suspeito se aproximou e disse que ela não poderia estar ali, momento em que pegou um pedaço de madeira e a agrediu com um golpe na cabeça. Além da agressão, o suspeito também quebrou o celular da vítima.

Assim que foram acionados dos fatos, os policiais da Delegacia da Mulher buscaram a vítima para realização de exame de corpo de delito e em seguida iniciaram as diligências para localizar o suspeito que foi preso em flagrante poucas horas após o crime.

Ele foi conduzido à Delegacia da Mulher de Cáceres, onde após ser interrogado pela delegada, Paula Gomes Araújo, foi autuado em flagrante por lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar.