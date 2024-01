Homem é preso após ameaçar ex-companheira e a expulsar de casa

Um caso de violência doméstica foi registrado na madrugada deste domingo (14), no Jardim Ipiranga III, em Rondonópolis-MT. Uma mulher de 44 anos acionou a Polícia Militar após ser ameaçada pelo ex-companheiro de 45 anos.

Ela disse aos policiais que conviveu com o suspeito por 28 anos e que o homem foi até a residência onde ela mora e começou a agir de forma agressiva. Ele ameaçou a vítima e disse que iria colocar fogo na casa.

O homem colocou a ex-companheira, as duas filhas e os três netos para fora da residência. Quando a polícia chegou no endereço, o homem abriu o portão e os policiais deram voz de prisão.

Ele foi algemado e conduzido à 1ª Delegacia de Polícia Judiciária Civil. Durante o registro do caso, após checagem no sistema, foi constatado que outros três boletins de ocorrência por violência doméstica já tinham sido registrados em desfavor do suspeito. Em um dos casos, o homem colocou fogo na própria residência.