Homem é preso com revólver e 130 munições em Rondonópolis

Um homem de 50 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar por porte ilegal de arma de fogo, na noite desta sexta-feira (26), em Rondonópolis. A prisão foi realizada pela Companhia de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (Raio), que apreendeu um revólver e 130 munições de diversos calibres, com o suspeito.

Durante patrulhamento ostensivo na busca dos suspeitos envolvidos no homicídio de um sargento da PMMT, a equipe do Raio recebeu informações sobre a presença de homens possivelmente armados, no bairro Jardim Assunção.

No local indicado, os militares se depararam com um suspeito com uma arma em mãos, próximo de uma residência. Ao se aproximarem para abordagem, o homem tentou se esconder dentro da casa, momento em que a proprietária do imóvel autorizou a entrada dos policiais.

Com o homem, foi encontrado um revólver de calibre .357 e cerca de 130 munições de diversos calibres. O suspeito afirmou não possuir participação no homicídio e que teria as armas por trabalhar em uma propriedade rural, mas não apresentou documentação de autorização do porte da arma.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido para a Delegacia de Rondonópolis para as demais providências.