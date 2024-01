Homem é preso em flagrante horas após abusar sexualmente de mulher em MT

Policiais da Delegacia de Sorriso prenderam em flagrante nesta quinta-feira (18.01) o autor de um crime de estupro ocorrido durante a madrugada.

O criminoso, de 25 anos, conhecia superficialmente a vítima do local onde ele trabalhava, um restaurante da cidade. Ele invadiu a casa da vítima por volta das quatro horas da manhã, entrando pela sacada da residência, e a ameaçou com uma faca antes de cometer o abuso sexual.

A vítima procurou a Delegacia de Sorriso logo no início da manhã de quinta-feira e foi acolhida pela equipe do Núcleo de Atendimento a Vítimas de Violência Doméstica e Sexual. Ela detalhou a dinâmica do crime e a abordagem horas antes, quando estava chegando em sua residência e o criminoso a viu e ainda perguntou se ela estava sozinha em casa.

A equipe policial realizou várias diligências e conseguiu imagens de câmeras de segurança que mostraram quando o suspeito abordou a vítima antes de ela entrar em casa e depois quando ela invade a residência subindo as escadas.

A Perícia Técnica foi acionada e localizou impressões papilares de pés descalços na sacada da vítima apreendeu uma tolha que ele usou para esconder o rosto, além de outros objetos na casa da vítima, entre eles a faca usada para ameaçá-la.

Os policiais civis localizaram o suspeito em seu trabalho, onde foi detido. Ele mostrou onde escondeu um guarda-chuva preto, bermuda e camisa escuras molhadas que estava usando quando cometeu o crime. O material foi apreendido e encaminhado à perícia.

Ele foi autuado em flagrante pela delegada Jéssica Assis pelo crime de estupro e encaminhado ao centro de detenção do município.