Homem é preso na MT-326 com defensivos agrícolas contrabandeados do Paraguai

Policiais militares de Cocalinho prenderam um homem de 45 anos por contrabando, na tarde da última segunda-feira (22), na zona rural do município. Com o suspeito, a PM apreendeu 540 litros e 200 quilos de defensivos agrícolas, sem origem lícita.

Por volta de 18h, em barreira de fiscalização com agentes do Instituto de Defesa Agropecuária (Indea-MT), na MT-326, a equipe da Polícia Militar abordou um veículo do tipo Furgão, conduzido por um homem.

Com o suspeito, nada de ilícito foi encontrado. Já dentro do carro os militares encontraram toda a quantidade de produtos sem rótulos de identificação, que aparentavam ser defensivos agrícolas.

O homem afirmou aos militares que teria recolhido os produtos em São Paulo e Minas Gerais e os distribuiria em Canabrava do Norte, no interior de Mato Grosso. O suspeito não apresentou nenhuma nota fiscal da carga. Contudo, com ajuda dos agentes do Indea, foi constatado que os produtos seriam originários do Paraguai.

Diante do flagrante, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia da cidade para registro da ocorrência e demais providências cabíveis.