Homem é preso por abusar sexualmente de filha de 4 anos

Um homem suspeito de abusar sexualmente da filha de apenas 4 anos de idade teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil, na terça-feira (16), em ação da Delegacia de Água Boa com apoio da Polícia Civil do estado de São Paulo.

O suspeito teve a ordem de prisão decretada pela Justiça na conclusão das investigações de inquérito policial, instaurado pela Delegacia de Água Boa para apurar crime de estupro de vulnerável.

Com o aprofundamento das investigações, foi constatado que o suspeito também já havia abusado sexualmente de outra filha, no estado de São Paulo. Diante dos elementos colhidos durante as investigações, foi representado pelo mandado de prisão do investigado, que foi deferido pelo Poder Judiciário.

Após tomar conhecimento de que era investigado pela Polícia, o suspeito fugiu para o estado de São Paulo, acreditando que não seria encontrado. Porém menos de 48 horas, após a expedição do mandado, teve a ordem judicial cumprida, após troca de informações entre as equipes de Mato Grosso e São Paulo.

Após ter a ordem de prisão cumprida, o suspeito foi colocado à disposição da Justiça.