Homem fica ferido após colisão entre motos em cruzamento no Jardim Urupês

Um motociclista ficou ferido após um acidente no cruzamento da avenida Frei Servácio

com a rua Rio Branco, na manhã deste sábado (20), no bairro Jardim Urupês, em Rondonópolis-MT.

Conforme informações, o condutor da moto descia pela rua Rio Branco, quando foi surpreendido por outro motociclista que seguia pela avenida Frei Servácio e acabou provocando a batida no cruzamento.

Testemunhas disseram que após a colisão, o motociclista que invadiu a preferencial foi embora sem prestar assistência.

Já o condutor da moto que seguia pela Rio Branco precisou ser socorrido pela equipe do SAMU.

O homem foi encaminhado para o Hospital Regional com uma possível fratura no nariz.