Homem invade residência, tenta estuprar adolescente e é agredido pelos irmãos da vítima; suspeito teve afundamento de crânio

Policiais militares da 5ª Companhia Independente prenderam, no último domingo (21), um homem suspeito de tentativa de estupro de vulnerável contra uma adolescente, de 16 anos, no bairro União, no município de Canarana-MT. Após o crime, ele sofreu uma tentativa de linchamento e teve uma fratura no crânio.

À PM, a vítima relatou que estava dormindo quando o suspeito puxou a coberta dela e o viu apenas de cueca no quarto dela. A adolescente começou a gritar por socorro e o homem tentou fugir correndo pela casa.

Contudo, os irmãos da vítima o seguraram, o amarraram e o agrediram.

Os militares foram informados que o suspeito teve um afundamento de crânio devido às agressões e foi levado ao Hospital Municipal de Água Boa. A vítima relatou ainda que essa foi a segunda vez que ele tinha invadido a casa dela e entrado no quarto.

Da outra vez, ocorrida no último dia 6, ela disse que não sabia se o suspeito tinha tirado fotos dela ou se estava com a lanterna do celular ligada. Após a invasão, o homem saiu correndo da casa. A vítima e as testemunhas foram encaminhadas à delegacia.