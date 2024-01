Homem morre com tiro no peito em frente a condomínio

Um homem identificado como Sidney Xavier, 31 anos, morreu após ser atingido por um disparo de arma de fogo no peito, na madrugada desta terça-feira (16), em Tangará da Serra-MT. O corpo foi encontrado caído na entrada de um condomínio fechado.

Conforme informações apuradas pela equipe da TV Vale, a equipe do SAMU foi acionada e quando chegou no local constatou a morte do homem.

A equipe da Polícia Civil também compareceu no local.

A Politec constatou que a vítima estava com um disparo de arma de fogo no peito.

Conforme informações da PC, o homem possui duas passagens pelos crimes pelo crime de tráfico de drogas.

O caso está sendo investigado.