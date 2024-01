Homem que matou ex-mulher a facadas é denunciado pelo Ministério Público por feminicídio

O Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) ofereceu denúncia contra Marcelo Ochoa de Freitas, 46 anos pelo crime de feminicídio e outras três qualificadoras. Ele é acusado de matar a ex-mulher Francisca Alves do Nascimento, de 35 anos, a facadas, em Lucas do Rio Verde-MT. O crime aconteceu no dia 15 de janeiro.

Caso a denúncia seja acolhida, Marcelo responderá por homicídio qualificado por feminicídio, motivo torpe, meio cruel e dissimulação.

O MPMT também requereu o pagamento de indenização para reparação dos danos causados pelo crime. O valor do pedido não foi divulgado. O caso tramita sob segredo de justiça.

Na época do crime, o suspeito disse aos policiais que matou Francisca após uma suposta traição e término de relacionamento com a vítima.

Segundo a PM, o homem demonstrou frieza ao confessar o crime e em nenhum momento mostrou estar arrependido.

O CRIME

Francisca Alves de Nascimento, de 35 anos, foi morta a facadas pelo ex-companheiro na noite de segunda-feira (15/01), em frente à rodoviária de Lucas do Rio Verde-MT. Marcelo Ochoa de Freitas, de 46 anos, acertou a mulher com quatro golpes de faca, sendo uma facada no pescoço e três no rosto.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que Marcelo agarra a vítima, saca a faca e começa a golpear a mulher. Francisca tenta reagir, mas é impedida pelo suspeito. O crime aconteceu por volta das 19h40.

A Polícia Militar foi acionada para atender à solicitação de esfaqueamento e encontrou o homem detido por testemunhas. O Corpo de Bombeiros foi acionado para encaminhar a mulher ao hospital, mas a vítima morreu durante o trajeto.