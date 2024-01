Homem tenta matar o próprio pai com golpes de faca e é preso em flagrante pela Polícia Militar

Um homem de 30 anos foi preso pela Polícia Militar por tentativa de homicídio contra o próprio pai, na noite do último domingo (28), em Cuiabá-MT. O suspeito foi preso em flagrante, no bairro Jardim Imperial.

Por volta de 19h, a equipe do 3º Batalhão de PM foi acionada para verificar uma ocorrência de tentativa de homicídio contra um homem. No local, os militares encontraram a vítima, de 62 anos, com ferimentos decorrentes de faca, na região do abdômen.

A vítima afirmou aos policiais que foi atacada pelo filho ao sair do banheiro da casa. Ainda de acordo com o homem, o suspeito estava com uma faca nas mãos e correu para o atingir.

O suspeito foi encontrado na mesma residência, foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes.

A vítima foi socorrida pelos policiais e encaminhada ao Hospital Municipal de Cuiabá (HMC), onde recebeu atendimento médico e ficou internado.