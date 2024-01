Idosa de 66 anos morre atropelada na MT-270

Uma idosa de 66 anos, identificada como Bernardina Serafim dos Santos, morreu atropelada na noite deste domingo (28) na MT-270 a aproximadamente 25km de Rondonópolis-MT . Ela estava com o marido no momento do acidente.

Segundo informações repassadas pelo marido da vítima, os dois seguiam a pé às margem da rodovia, no sentido Rondonópolis a Guiratinga. Ela teria tentado atravessar a rodovia uma vez e ele havia a puxado, logo depois ela tentou novamente e acabou sendo atingida por uma carro que seguia na pista.

A motorista do carro ainda tentou parar, mas não conseguiu e atingiu a idosa praticamente no meio da pista. O marido não se feriu.

O carro foi parar a cerca de 50 metros do local da batida.

Polícia Militar, Samu, Polícia Civil e Politec foram acionados.