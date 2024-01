Idoso com 77 passagens criminais é preso ao dirigir carro roubado

Um idoso de 61 anos com 77 passagens criminais foi preso por dirigir um carro roubado, no Brooklin, zona sul de São Paulo, no início da tarde desta quarta-feira (3).

Segundo as informações iniciais da polícia, os militares estavam em patrulhamento pela região quando observaram o motorista em atitude suspeita.

Após isso, as equipes checaram o veículo e constataram que o carro era roubado. Além disso, a placa também havia sido trocada.

Em seguida, o motorista foi abordado e, depois de uma busca, os policiais militares descobriram que o criminoso tinha 77 passagens por crimes de roubo e furto, além de dois homicídios.

Não foi informado se o suspeito resistiu a prisão ou se algum objeto foi apreendido com o condutor.

O caso será apresentado no 27° DP (Campo Belo).