Idoso de 72 anos é atingido com golpes de facão na cabeça e mulher é presa pela PM

Um idoso de 72 anos foi atingido com golpes de facão na cabeça, na noite desta terça-feira (9), no residencial Paraíso ao lado do bairro Jardim Atlântico, em Rondonópolis-MT. A suspeita de 36 anos foi presa pela Polícia Militar (PM) e deve responder pelo crime de tentativa de homicídio.

A vítima disse que estava com a mulher dentro do carro indo embora para a chácara onde mora, quando a suspeita surtou e começou a agredi-lo.

Ainda conforme informações, a suspeita pegou um facão que estava embaixo do banco do carro e atingiu a vítima com dois golpes na cabeça. O idoso teve dois cortes profundos na região do rosto.

A vítima conseguiu chegar em um estabelecimento comercial e pediu ajuda. A PM foi acionada.

Durante rondas, a Polícia conseguiu localizar a suspeita que estava em visível estado de embriaguez. Ela confessou o crime e ainda disse que tinha a intenção de matar. Mesmo detida, a suspeita continuou a fazer ameaças.

A vítima foi socorrida pela equipe do SAMU e encaminhada para uma unidade hospitalar.

A mulher foi encaminhada para a 1ª Delegacia de Polícia para providências cabíveis.

As informações constam em registro no Boletim de Ocorrência.