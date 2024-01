Idoso é lançado após batida entre moto e carro e fica gravemente ferido

Um grave acidente foi registrado na tarde deste sábado (06) entre uma motocicleta Biz e um HB20 no cruzamento da rua Rui Barbosa com Francisco Felix na região central de Rondonópolis. Um idoso estava na moto e ficou muito ferido.

Segundo informações repassadas à polícia, o condutor do carro descia pela Francisco Felix, que é preferencial, quando o condutor da moto acabou cruzando a via. Com a força da colisão, o motociclista foi lançado próximo à calçada.

O idoso teve várias escoriações pelo corpo e uma fratura exposta grave, com laceração na tíbia.

O motorista do carro, ainda segundo relatos dado a polícia, parou o veículo, viu a vítima caída inconsciente e deixou o local. Testemunhas acreditam que por medo da reação de algumas pessoas.

O Samu foi acionado, a vítima estabilizada e levada ao Hospital Regional.

A Polícia Civil foi acionada e até a chegada da perícia o motorista do carro ainda não havia se apresentado.