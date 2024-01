Idoso é preso suspeito de matar cachorro a pauladas

Um idoso foi preso na manhã desta sexta-feira (19), suspeito de matar um cachorro a pauladas em um parque ecológico na cidade de Nova Lima (MG), na região metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo as primeiras informações da Polícia Civil, o idoso, que ainda não teve o nome divulgado, agrediu a pauladas um cachorro de pequeno porte em um parque ecológico, que fica no bairro Olaria, próximo da região central do município.

O crime foi descoberto pela manhã, quando o cachorro da raça Yorkshire foi encontrado morto dentro do parque com um sinal de trauma na região da cabeça. Pelas câmeras de segurança do Parque, foi possível ver um idoso entrando no parque com um porrete de madeira.

Para a polícia, o idoso informou que usava o porrete para a prática de atividades físicas. A ocorrência em andamento na Delegacia Regional de Nova Lima.