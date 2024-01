Idoso morre após colisão envolvendo moto e carro na BR-364; mulher e criança ficam feridas

Um idoso identificado como Alceu Pereira de Souza, 62 anos, morreu após uma colisão entre uma moto e um carro na noite desta quinta-feira (11), no KM 174, BR-364

a cerca de 3 Km após a cidade de Pedra Preta-MT. Uma mulher e uma criança de 2 anos ficaram feridas.

Conforme informações, o idoso estava em uma moto com a esposa e a criança. Ele seguia sentido a cidade de Pedra Preta, quando acabou acontecendo a colisão com um carro Ford Fox que seguia no sentido contrário.

Com a força do impacto, as três pessoas que estavam na moto foram arremessadas do veículo.

O idoso foi lançado em uma ribanceira e morreu ainda no local. A mulher e a criança ficaram feridas.

Duas viaturas do SAMU foram acionadas. A mulher e a criança foram encaminhadas para o Hospital Regional.

O motorista do carro não teve ferimentos. Ele permaneceu no local e prestou assistência.

O local foi isolado pela equipe da Polícia Rodoviária Federal.

Equipes da Polícia Civil, Polícia Militar e Politec também compareceram no endereço.

Ainda não se sabe a dinâmica do acidente. O caso é investigado.