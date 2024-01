Idoso sonha com ouro, escava buraco de 40 m e morre ao cair dentro dele

Um idoso, de 71 anos, morreu após cair em um buraco de 40m que ele cavou dentro da própria casa, nesta quinta-feira (04). Segundo testemunhas, o idoso cavou o buraco porque havia sonhado que haveria ouro debaixo da residência.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o idoso começou a construir o buraco há cerca de 4 meses, quando sonhou que haveria ouro no local. No sonho, a orientação é que escavasse exatamente no piso da cozinha. O buraco tinha, aproximadamente, 90 cm de diâmetro e, pelo menos, 40 metros de profundidade.

Ao sair do buraco no início da tarde de quarta, o idoso teria escorregado e caído no fundo do poço. No momento, ele estava trabalhando na retirada de água e lama.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate e, com uso de EPIs apropriados para o acesso seguro dos militares, além de um cilindro de oxigênio devido a possíveis riscos respiratórios, o grupo conseguiu tirar o corpo da vítima.

O idoso teve poli traumatismo, fraturas expostas nas duas pernas, fratura de quadril, laceração do abdômen e tronco, TCE grave e escoriações. Ele foi encontrado já sem sinais de vida.

A perícia da Polícia Civil e o serviço funerário compareceram no local.