Idoso tenta resgatar gato, despenca em poço de mais de 10 metros de profundidade e morre

Um idoso de 67 anos, identificado como Rodolfo Aparecido Nespoli, morreu na manhã da última quinta-feira (25), em Cáceres-MT, após cair em um poço com mais de 10 metros de profundidade. Ele tentava resgatar um gato no momento do acidente, quando uma das vigas da escada teria cedido.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, resgatou o idoso e o encaminhou ao Hospital Regional, mas a vítima não resistiu. Segundo informações, Rodolfo Aparecido Nespoli teve traumatismo craniano.

A Polícia Civil foi acionada e esteve no hospital. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).