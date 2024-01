Inscrições para o ‘1º Festival de Teatro’ seguem abertas até o dia 21 de janeiro em Rondonópolis

Estão abertas as inscrições para o 1º Festival de Teatro Rainha Terê “Mato Grosso Negro: quem somos?”, que será realizado em Rondonópolis. As inscrições gratuitas estão abertas até o dia 21/01/2023 para grupos de teatro de Mato Grosso e de outros estados do Brasil, que sejam formados e/ou possuam pesquisas realizadas por pessoas pretas e pardas. Os espetáculos selecionados receberão cachê de apresentação e terão todas as despesas pagas para se apresentarem no evento marcado para os dias 19, 20 e 21 de abril deste ano.

Segundo Camila Zenzele Pinho, uma das organizadoras do festival, o nome do Rainha Terê é uma homenagem à Tereza de Bengela, líder do quilombo Quaritere e símbolo mato-grossente na luta contra a escravidão.

“Rainha Terê, segundos registros, era a forma carinhosa como chamavam Tereza de Benguela no quilombo e a escolha do nome é uma forma de fazer essa homenagem. No nosso festival, ela será representada por uma menina, uma criança, porque a criança ocupa esse lugar do conhecimento“, destacou.

O festival busca atender a demanda de grupos e coletivos de teatro negro, teatro preto de Candomblé e pesquisas em afro perspectivas, das quais coloquem o corpo negro, as narrativas pretas em suas experiências plurais e diversas. Segundo a organização, a proposta é promover a idea do corpo negro como agente e localize a sua narrativa no pensar afro perspectivista.

“Nós vamos contemplar grupos locais, regionais e nacionais para promover essa diversidade e a integração entre artistas e o público. Na inscrição, cada grupo vai inscrever seu trabalho e fazer uma proposta de cachê que na etapa da seleção/curadoria será negociado”, explicou a responsável.

Apesar de ser um festival de teatro dividido entre as categorias infância e juventude a na adulto, também serão aceitos espetáculos de performance, contação de histórias, intervenção artística, artes integradas, dança e experimental. Além das apresentações, o projeto também vai promover oficinas artísticas para a população rondonopolitana de graça.

As inscrições, o edital do festival e outras informações do evento estão disponíveis na rede social @festivalrainhatere (Instagram) ou e-mail: rainhaterefestival@gmail.com. O evento com iniciativa do Coletivo Gestação, de Rondonópolis-MT, foi contemplado pelo edital Viver Cultura da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) Mato Grosso.