Integrante de facção é preso pela PM com arma, drogas e munições

Policiais militares da Força Tática da 15ª Companhia Independente prendeu um rapaz de 20 anos, na última terça-feira (23), e apreendeu 39 porções de cocaína, um tablete de maconha, uma espingarda calibre 36 e cinco munições, em Nobres-MT.

Durante o patrulhamento de rotina pela região do Distrito de Bom Jardim, os policiais flagraram o homem na Avenida das Flores, que começou a correr quando viu a equipe e jogou um pacote ao chão. O suspeito foi detido nos fundos da residência.

Ele estava com cinco porções de cocaína. No trajeto realizado por ele, os policiais encontraram outras porções de entorpecente espalhados pelo chão.

Questionado quanto à origem da droga, ele afirmou ser integrante de uma organização criminosa e que é responsável pela comercialização dos entorpecentes na região. O homem ainda afirmou aos policiais que havia mais drogas na residência em que mora. No imóvel, foram encontradas em cima do guarda-roupa uma balança de precisão e embalagens para venda das drogas.

Além disso, embaixo da cama do suspeito, as equipes localizaram uma espingarda calibre 36 com cinco munições. O suspeito e todo material apreendido foram encaminhados à delegacia.