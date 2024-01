Integrante de organização criminosa é presa em flagrante com 60 porções de cocaína

A integrante de uma organização criminosa foi presa em flagrante na noite da última segunda-feira (22) suspeita de tráfico de drogas, no bairro Jardim Amazônia, no município de Sorriso-MT. Policiais militares da 22ª Companhia Independente da Força Tática apreenderam 60 porções de cocaína, uma de maconha e uma motocicleta Honda Biz.

Conforme o boletim de ocorrência, os militares receberam uma denúncia de que havia uma jovem comercializando drogas em estabelecimentos comerciais e praças públicas da região central do município. No momento da denúncia, a suspeita estava na Praça Jardim dos Ypês sentada em uma Honda Biz de cor vermelha. As equipes saíram em buscas da jovem e a encontraram em atitude suspeita no local.

Durante abordagem, os policiais localizaram cinco porções de cocaína. À PM, a mulher relatou ser integrante de uma organização criminosa e proprietária das drogas. Ela ainda contou que era responsável pela comercialização do entorpecente na região.

A suspeita levou os policiais até a residência, onde os policiais encontraram uma bolsa com 55 porções de cocaína. A jovem foi encaminhada à delegacia com as porções apreendidas.