Itamaraty lamenta mortos em deslizamento de terra na Colômbia

O governo brasileiro lamentou o deslizamento de terra que deixou mortos, feridos e desaparecidos em uma comunidade indígena no noroeste da Colômbia na última sexta-feira (12). A tragédia matou ao menos 33 pessoas. “O governo brasileiro expressa sua solidariedade aos familiares das vítimas e manifesta suas sinceras condolências ao governo e ao povo da Colômbia”, diz a nota divulgada pelo Itamaraty.

A vice-presidente da Colômbia, Francia Márquez, afirmou que a maioria das vítimas eram crianças e que as forças de segurança do país fazem buscas pelos desaparecidos. Os escombros do deslizamento bloquearam a estrada que vai do local do deslizamento, em Chocó, para Medellín, a segunda maior metrópole da Colômbia.

Segundo o Exército Nacional da Colômbia, cerca de 50 soldados apoiam as autoridades na busca pelos desaparecidos, resgate e evacuação das pessoas afetadas pelo deslizamento de terra. “O sinal (de comunicação) no local é muito fraco e o clima está complicado”, indicou o Exército em um comunicado.

Outras autoridades colombianas também comentaram a gravidade dos deslizamentos. A governadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, afirmou que a situação é uma “grave emergência”. O prefeito de Medellín, Federico Gutiérrez, também comentou o caso e colocou à disposição os recursos disponíveis dos bombeiros para atender a cidade vizinha.