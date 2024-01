Jovem de 19 anos é levado à Delegacia após agredir avó de 65 anos com tapa no rosto

Um jovem de 19 anos foi conduzido à 1ª Delegacia de Polícia Judiciária Civil após agredir uma idosa de 65 anos, na noite do último sábado (13), em Rondonópolis-MT. A vítima é avó do suspeito.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 22h para ir até uma residência na avenida Duque de Caxias, no bairro Vila Aurora II. Ao chegar no local, os policiais encontraram várias pessoas discutindo e a vítima relatou que o neto estava ingerindo bebidas alcoólicas quando, por volta das 21h, começou a gritar com ela.

O jovem de 19 anos deu um tapa no rosto da vítima, que caiu no chão. Testemunhas relataram aos policiais que o suspeito agride a avó verbalmente com frequência. O suspeito foi levado à 1ª DP e, no momento da confecção do boletim de ocorrência, outra viatura da PM precisou voltar ao local pois a mãe do jovem começou a quebrar vários móveis da residência da vítima.

A mulher de 38 anos também precisou ser conduzida à 1ª DP por dano ao patrimônio. No local, ela disse que estava passando mal e uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionada. Ela foi atendida e o caso foi registrado.