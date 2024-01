Jovem de 21 anos é executado com tiros na cabeça em bar

Um jovem identificado como Bruno dos Santos, 21 anos, morreu após ser atingido por vários disparos de arma de fogo, na noite desta quinta-feira (4), em um bar localizado na avenida Euclides da Cunha, bairro Jardim Rui Barbosa, em Rondonópolis-MT.

De acordo com a perícia, o rapaz foi atingido por 8 tiros que acertaram a cabeça, peito e braços da vítima.

Conforme informações de testemunhas, Bruno havia chegado do trabalho, foi até a casa dele e depois seguiu para o bar que fica perto de onde ele mora. Ele estava sentado em uma mesa quando foi surpreendido por disparos de arma de fogo.

A dona do bar disse a PM que Bruno ia no local com frequência. Ninguém soube dizer informações sobre o suspeito.

A equipe do SAMU foi acionada e constatou a morte.

A Polícia Militar isolou o local do crime e após checagem constatou que Bruno tinha passagens pelos crimes de tráfico ilícito de drogas, corrupção de menores, porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa.

A Politec constatou os vestígios de projéteis de munições calibre .380.

A Polícia Civil investiga o caso.