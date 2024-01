Jovem de 22 anos morre em grave acidente entre moto e carro

Um jovem identificado como José Augusto Alexandre de Melo, 22 anos, morreu após um acidente no cruzamento da rua 40 com a avenida Ismael José do Nascimento na Vila Horizonte, em Tangará da Serra-MT, na noite de domingo (31).

Conforme informações, José Augusto estava em uma moto Honda/CG 160 Fan.

A equipe da TV Vale apurou que o motorista do carro invadiu a preferencial e provocou a batida com a moto.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e José foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Politec compareceram na ocorrência.